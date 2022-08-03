FOX TV büyük umutlarla başlayan dizinin fişini çekti

FOX TV'nin büyük umutlar besleyerek yayınladığı Gizli Saklı dizisi 7. bölüm ile final yapacak.Gizli Saklı dizisinin sevenleri neden final yaptığını merak etti.

Rakiplerine dayanamayan dizi beklediği reytingleri alamayınca ekranlara veda etmek zorunda kaldı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı dizi oysa başladığında epey büyük umutlarla başlamıştı.

Gizli Saklı dizisinin konusu

Naz polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz’ı ve deli dolu polis memuru Pamir’i gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu’nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir.