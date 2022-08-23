FOX'tan ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni kanalı belli oldu
Gazeteci İsmail Saymaz, sunucu ve gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçtiğini duyurdu.
Tv Dünyası 23.08.2022, 20:48
10 yıldır Fox TV'de ekranların karşısına geçen Küçükkaya'nın bugün imza attığı ve 12 Eylül'den itibaren Halk TV'de sabah programı sunacağı belirtildi.
Küçükkaya, Halk TV'ye geçiş sürecini kanalın canlı yayına bağlanarak şöyle aktardı:
"Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu önemli dönemde alınan sorumluluğu ve risklere gıpta ile bakıyorum. Basın ve özgürlük tarihinde bu çabaya kendimce katkı vermeye çalışacağım. "
Kaynak: T24
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