FOX o dizinin yayın günü değişti

Ekranlarda düşük reytingler sebebiyle yaprak dökümü devam ederken, yayın hayatına devam eden dizilerde de reyting artışı için bazı değişiklikler yaşanıyor. Son olarak Fox Tv, gençlik dizisi Darmaduman'ın yayın gününün değişmesine karar verdi. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı dizinin yayın günü değişti.

Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin artık cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

Dizinin yayın gününün değişmesinin nedeninin; ilk bölümünden itibaren reyting sıralamasında yükseliş kaydedemediği için yapılan bir stratejik hamle olduğu düşünülüyor.