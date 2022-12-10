Fox iddialı dizinin fişini çekti

Bu sezon yayın hayatına başlayan diziler teker teker final yapmaya devam ediyor. Fox Tv, reyting sıralamalarında uzun süredir beklentileri karşılayamayan bir dizisi için daha final kararı verdi.

Reyting oranlarındaki büyük kayıp sebebiyle televizyon dizileri teker teker ekran maceralarının sonuna geliyor. Son olarak Fox’un yeni sezonda yer verdiği iddialı gençlik dizisi “Darmaduman” için de final kararı alındı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iddialı başlayan fakat reytinglerde kanalın istediği çıkışı yakalayamayan dizi, 9. bölümde ekrana veda edecek.