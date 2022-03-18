Flash TV'ye kayyum atanacak

2021 yılı Ekim ayında 2 yıl aradan sonra yayın hayatına geri dönen Flash TV'ye kayyum atanması kararı çıktı.

İki yıl aradan sonra 2021 Ekim'de ekranlara geri dönen Flash TV’de, yarı yarıya ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasından sonra kanal için kayyım atanması kararının çıktığı bildirildi.



Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyım tarafından yönetileceğini söyledi.

Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.