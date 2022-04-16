Flash TV yayın hayatına son verdi

Ekim 2021'de yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV yayın hayatına son vererek, Flash Haber TV olarak devam kararı aldı.

2021 Ekim'de iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un patronluğunda yayın hayatına başlayan Flash TV'de kriz üstüne kriz yaşanmıştı.

Yeni yayın politikası ve logosu ile yayınlarına başlayan Flash TV'de, Ömer Ziya Göktuğ'un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti.Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ'un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.