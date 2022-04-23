Fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu
Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final tarihi belli oldu.
2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzen haber geldi. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi final kararı aldı. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.
Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi.
Her Salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamadı. Dizi, 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.
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