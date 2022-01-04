Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geri mi dönüyor?

6 yıldır kemikleşmiş bir seyircisi olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin fanatikleri bu sezon başı da büyük bir heyecanla dizinin başlamasını bekliyordu. Ancak beklenen olmadı. atv günlerce tanıtımını yayınladığı fenomen dizinin saatinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Para Babası filmini yayınladı.

Ve kısa süre sonra bu durumun sebebi ortaya çıktı. atv ile Eşkıya ekibi arasında ipler kopmuştu. Raci Şaşmaz'ın inşaat işleri nedeniyle yaşadığı borç yükü yüzünden kanalın devraldığı haklar iki tarafı karşı karşıya getirmişti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca bile Eşkıya'dan vazgeçti ama sevenleri fenomen diziyi bırakmadı. Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener bir süre yaşanan bütün bu kaosu dışardan izlemekle yetindi ve sonunda hem seyirci baskısı, hem de gelen cazip teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Türk dizi tarihine imza attıkları başarılarla geçen ikili, dijitalden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Kulağıma gelen bilgilere göre de Şaşmaz ve Özdener blutv'yle görüşme halinde...