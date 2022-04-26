Evrim Keklik'in babası Acun'a resti çekti: Eleyin...

Survivor'da yine sular durulmuyor. Heyecanlı oyunların sonunda Yokluk Adası'na giden isim 2. kez yine Evrim Keklik oldu.

Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Evrim Keklik, Yokluk Adası'nedan sonra 10. kez eleme adayı oldu. Keklik'in sürekli olarak eleme adayı olması ise tepkilere neden oldu.

Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik, Twitter hesabından Acun Ilıcalı'ya seslendi. Son oyunda üst üste sayı almasına rağmen eleme potasına giren Keklik, en çok eleme adayı olan isimlerden birisi oldu.

Konsey sonrası Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik'ten şaşırtan bir paylaşım geldi. Keklik Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Lütfen kızımı eleyin! Bu yükün altından kalkamam" dedi.