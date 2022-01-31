Esra Erol'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Esra Erol'un canlı yayında yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki genç bir kızı azarlaması sosyal medyada gündem olurken ünlüler tarafından da tepkiyle karşılandı. Hazal Kaya, ''Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" paylaşımında bulunurken, Doğa Rutkay, "Bu nasıl bir yayın? Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!'' dedi.

Esra Erol'un 18 yaşındaki Elif Yıldırım’ı azarlayarak yayına çıkmamasına kızması sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki genç kızı canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol’a ünlülerden tepki yağıyor. Esra Erol'a Hazal Kaya, Ece Dizdar'dan sonra bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi.

Oyuncu Hazal Kaya, ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadını canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol’a tepki gösterdi.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara “Orada ne işi varmış?” demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" ifadesini kullandı. Paylaşımına RTÜK'ü etiketleyen Kaya, "Kadınları bu ahlakçı,şov sevdalılarından kim koruyacak?Yok mu denetleyen? Aaa yokmuş…" yorumunu yaptı.

"BU NASIL BİR YAYIN?''

Doğa Rutkay ise yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol yayına çıkmak istemeyen ve sinir krizi geçiren genç kadını azarlayarak "18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" sözleriyle tepki göstermişti.

Sinirlerine hakim olamayan Esra Erol o anlarda "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı bedenini korumak için de göster! Rica ediyorum, yanlışların arkasında durmak için bu tepkiyi vermeyin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Bu mu senin geleceğin... Kendine bunu mu layık görüyorsun... Bu tepkileri size zarar veren insanlara kullanın. Bu kadar olmaz ya... Cinnet geçireceğim ya!" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Karar