Emilia Clarke, Jon Snow için yeni dizi çekileceğini doğruladı

Popüler fantastik dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Clarke, orijinal yapımda Snow karakterini canlandıran Kit Harington'ın yeni spin-off'ta fazlaca yer aldığını da teyit etti.

BBC'ye konuşan Clarke şunları söyledi:

Bana bundan bahsetti. Ve projenin var olduğunu biliyorum. Gerçekten yapılıyor.

Clarke, "Anladığım kadarıyla projeyi Kit yarattı, bu yüzden en başından beri işin içinde" diye devam etti.

Yani izleyeceğiniz şey, umarım gerçekleşirse, Kit Harington'ın onayını almış olacak.

Devam dizisinin Game of Thrones finalinin kaldığı yerden devam edeceği belirtiliyor.

2011'de başlayan dizide hayranların favorisi Jon Snow'u canlandırmak Harington'a iki Emmy adaylığı kazandırmıştı.

George R.R. Martin'in popüler fantastik romanlarından uyarlanan dizinin bu yıl ağustosta yayımlanması planlanan House of the Dragon da dahil olmak üzere birkaç spin-off'u yapılacak.

Game of Thrones'taki olayların öncesini konu alan ve merakla beklenen dizinin ilk fragmanı geçen yıl ekimde yayımlanmış ve hayranlara dizideki birkaç karaktere göz atma fırsatı tanımıştı.

Hayranlar Jon Snow spin-off'una dair şüphelerini şimdiden dile getiriyor. Birçoğu, Game of Thrones'un zayıf bulunan finalinin kaygı verici bir işaret olduğuna değinmişti.