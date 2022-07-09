Eğitime Adanmış Hayatlar programı sezonu kapattı

İMH Genel Merkezi Bahariye Mevlevihanesinde gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Halis Aydemir “Vahiy Eksenli Eğitim” içerikli kıymetli düşüncelerini eğitimciler ile paylaştı.

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği yapılan organizasyonla ilgili şu açıklamada bulundu;

Açılışını Hafız Ahmet Türkben Hocamızın gönüllere işleyen Kuran-ı Kerim tilavetiyle yaptığımız programımız, Prof. Dr. Halis Aydemir hocamızın sahneye takdimiyle devam etti.

Prof. Dr. Halis Aydemir Hocamız “Vahiy Eksenli Eğitim”i anlayabilmek için Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’nin hayatına bakmak gerektiğini ve Efendimizin uyguladığı eğitim metodunun etkili ve kalıcı olması adına çok önemli olduğunun altını çizdi.

Tarih boyunca yaşamış en etkili insanın Peygamberimiz (s.a.v.) olduğunu, zaman ve mekan aşan bu etki gücünün sırrının ise kullandığı eğitim metodundan kaynaklandığını ifade eden Aydemir, bu metodu uygularken de Efendimize vahyin rehberlik ettiğini sözlerine ekledi.

Eğitimin etkili olmasının en temel öncülünün “bilgiye ihtiyaç oluşturmak”şartında aranması gerektiğini, öğrenme isteğinin bütün engelleri kaldırabileceğinin altını çizen Aydemir, Peygamberimizin(s.a.v) muhatap olduğu insanların zihninde “Geçer akçenin ilim” olduğu şiarını oluşturduğunu dile getirdi.

Günümüzdeki eğitim problemlerine de değinen Aydemir, hayattan kopuk bir şekilde aktarılan kuru bilgiyle maksadın hasıl olamayacağını, okul sıralarında kuru bilgiye maruz kalan öğrencilerin hayat içerisinde hedefe varamadıklarını üzülerek gördüklerini söyledi. Peygamberin uygulamasının ise bizzat hayatın içinden ve ihtiyaca matuf olduğunu ve bu sebeple de sonuç alınabildiğini sözlerine ekledi.

Peygamberin “Öğren – Uygula – Paylaş” şeklinde özetlenebilecek bir sistem inşa ettiğini ve bu sistem ile birlikte aktarılan bilginin toplumun kılcal damarlarına kadar ulaştığını net örneklerle gözler önüne seren Prof. Dr. Halis Aydemir, uygulanma ve paylaşılma temeline oturmayan bir eğitim sisteminin tıkanacağını ve işlevsiz hale geleceğini ifade etti.

Yöneltilen sorular ışığında Hocamız, eğitimin hayatın doğal akışı içerisinde yer alması gerektiğini ve bu doğal akış içerisinde de geri dönüşünün ve değerlendirmesinin yapılabildiğini söyledi. Peygamberin bizlere örnek olarak muhataplarını hayatın içinde eğittiğini ve bu öğretilenlerin değerlendirmesini de yine hayatın içinde uygulama sahasında yaptığını sözlerine ekledi.

Dua ile açılışın yapıldığı programımız “Vahiy Eksenli Eğitime” dair doyurucu bilgi ve paylaşımlarla sona erdi.

Prof. Dr. Halis Aydemir hocamızın konuşmalarının ardından söz alan Enderun Özgün Eğitimciler Derneği Başkanımız Mehmet Dağ Hocamız, Aydemir Hocamıza teşekkürlerini sunarak özelde “Eğitime Adanmış Hayatlar” programının genelde ise dernek kapsamında eğitim içerikli çalışmaların önemine ve eğitim camiasına büyük katkılarının olduğuna değindi. Eğitim camiamızın daha etkili ve verimli çalışmalara hep birlikte imza atabileceğinin altını çizerek programımızı sonlandırdı.