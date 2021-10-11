EDHO severlere güzel haber! Yayın tarihi belli oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon çekimleri ekim ayında başladı. Yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı fenomen dizinin severleri tarafından merak ediliyor. İşte, EDHO 7. yeni sezon tarihi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon tarihi merakla beklenirken, 'Hızır Çakırbeyli' karakteriyle ekranlara gelen Oktay Kaynarca yeni sezon ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları arasına yeni sezonda sürpriz isimler katılıyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 7. YENİ SEZON NE ZAMAN?
Yeni sezonun geç kalması hakkındaki soruya yanıt veren Oktay Kaynarca, "Biz geç başlar, erken bitiririz" dedi.
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu ise yazısında, "Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 7. sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak" dedi.
Kaynak: Karar
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