Ece Üner ile Susma programı reyting kurbanı oldu
Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programı, reytinglerde beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle ekrandan kaldırılmaya karar verildi.
Tv Dünyası 21.12.2021, 18:11
Show Ana Haber'i sunarken haberciliği bırakıp gündüz kuşağına geçen Ece Üner'in Kanal D ekranlarında yayınlanan programı yayından kaldırılıyor. 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşmaya başlayan, Kanal D'nin Bloom Medya imzalı gündüz kuşağı programı Ece Üner ile Susma, ekrana veda ediyor.
Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programı, reytinglerde beklentilerin altında kalmıştı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
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|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Valencia
|18
|28
|8. Barcelona
|17
|27
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8