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Duy Beni dizisinin final tarihi belli oldu

Duy Beni için final kararı verildi. Dizinin 20. bölümünde final yapacağı konuşuluyordu ancak yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırdı.

Tv Dünyası 05.11.2022, 18:19
Duy Beni dizisinin final tarihi belli oldu

Başrollerinde Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan, Meltem Akçöl ve Burak Can gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Duy Beni dizisi Star TV'de yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

İlk zamanlarda izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisinin son bölümlerine doğru reytinglerde hızlı bir düşüş yaşadı.

Final yapacağı haberleri ile gündeme gelen dizisiyle ilgili yaşanan yeni gelişme hayranlarını meraklandırdı.

Duy Beni dizisi final tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Duy Beni" 20. bölümde final yapmayacak. Ancak eğer yeni bir değişiklik olmazsa dizi 21. bölümündeki performansına göre 22. bölümde bitebilir.

Duy Beni dizisi konusu

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık! Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek.

#Duy Beni #dizi #final
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