Diziler ara tatile giriyor!
Yeni yılla birlikte sevilen diziler ekrana ara veriyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Yargı, Teşkilat, Kırmızı Oda, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi iddialı yapımlar, 2022'in ilk haftasında ekranlarda olmayacak. İşte yılbaşı haftası yeni bölümleri yayınlanmayacak olan diziler…
Ekranların iddialı dizileri, 2022'nin ilk günlerinde seyirciden uzak kalacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak.
Ekrana gelmeyecek yapımlar ise şöyle:
TRT 1'in dizileri Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı ve Teşkilat, Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu, Show TV'deki Üç Kuruş, Aziz, Güldür Güldür Show, Kanal D'nin dizileri Sadakatsiz, Yargı ve Arka Sokaklar, Fox'un dizileri Elkızı, Aşk Mantık İntikam ve Yasak Elma ile TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizileri yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.
Sadakatsiz'in yeni bölümü iki haftalık aranın ardından 19 Ocak Çarşamba, Yargı dizisi 9 Ocak Pazar, Yasak Elma ise 17 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|18
|26
|13. Giresunspor
|19
|22
|14. Antalyaspor
|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|16
|27
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8