Diziler ara tatile giriyor!

Ekranların iddialı dizileri, 2022'nin ilk günlerinde seyirciden uzak kalacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak.

Ekrana gelmeyecek yapımlar ise şöyle:

TRT 1'in dizileri Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı ve Teşkilat, Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu, Show TV'deki Üç Kuruş, Aziz, Güldür Güldür Show, Kanal D'nin dizileri Sadakatsiz, Yargı ve Arka Sokaklar, Fox'un dizileri Elkızı, Aşk Mantık İntikam ve Yasak Elma ile TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizileri yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak.

Sadakatsiz'in yeni bölümü iki haftalık aranın ardından 19 Ocak Çarşamba, Yargı dizisi 9 Ocak Pazar, Yasak Elma ise 17 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak.