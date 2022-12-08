Disney Plus, abonelik ücretleri zamlandı
Disney Plus, Türkiye abonelik sistemlerine zam geldiğini bildirdi.
Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayan Disney Plus, abonelik ücretlerine zam yaptı.
5 aylık süreçte aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL ödenerek abone olunabilen Disney+'ta zam sonrasında aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise tam 649,90 TL oldu.
Konuyla ilgili olarak Disney+'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"Disney+’ın üyelik ücretleri* kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:
Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+’a aylık 64,99 TL karşılığında kaydolabilir.
Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649,90 TL ödeyerek Disney+’a tüm yıl boyunca erişebilir.
Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4