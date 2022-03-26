Disney Channel Türkiye yayın hayatına veda ediyor
Disney Channel Türkiye, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yakında yayına veda edeceğini bildirdi.
Tv Dünyası 26.03.2022, 17:58
Kanalda yayımlanan içerikler yakında Türkiye'ye de gelecek olan paralı platform Disney Plus aracılığıyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
Disney Channel Türkiye, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yakında yayına veda edeceğini duyurdu. Açıklamada, kanalın içeriklerinin tüm bölümleriyle Disney Plus'ta olacağı belirtildi.
Kanalda yayımlanan içerikler yakında Türkiye'ye de gelecek olan paralı platform Disney Plus aracılığıyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
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