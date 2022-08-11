Disney+, abone sayısında Netflix'i geçti
Disney+, son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazanarak dünya çapında toplam 221 milyon abone sayısına ulaşarak Netflix'i geçti.
Disney+, son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazanarak dünya çapında toplam 221 milyon abone sayısına ulaştı. 220 milyon abonesi olan ve geçtiğimiz ay 1 milyon abonesini kaybeden rakibi Netflix'e ilk kez fark attı. Yapılan açıklamalarda abone sayısının beklentinin çok üzerinde arttığı belirtildi.
Disney+, 14,4 milyon yeni abone kazanarak toplam 221 milyon aboneye ulaştı. Disney+, abone sayısında Netflix'i geride bıraktı.
ABD'de abone sayısının 10 milyon olan beklentinin çok üzerinde 14,4 milyon arttığını belirtti. Disney+ abonelerine Hulu ve ESPN+ aboneleri de dahil edildiğinde Walt Disney'in toplam abone sayısı 221,1 milyona ulaştı.
Netflix ise toplam 220,7 milyon aboneye sahip. Şirket, geçtiğimiz ay 1 milyon abonesini daha kaybettiğini duyurmuştu.
Foreks'te yer alan habere göre, Walt Disney, Disney+ ve Hulu yayınlarını reklam olmadan izlemek isteyenler için fiyatları artıracağını da duyurdu. Disney+'ın reklamsız yayını için fiyat Aralık ayında yüzde 38 artarak 10,99 dolar olacak. Hulu için fiyatlar da Aralık ayında satın alınan pakete göre 1-2 dolar artacak.
Walt Disney, üçüncü çeyrekte cirosunu yüzde 26 artararak 21,5 milyar dolara çıkardı. Net kar yüzde 53 artarak 1,41 milyar dolar, hisse başına 0,77 dolar oldu.
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