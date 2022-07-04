Demet Akalın'dan Survivor hakkında şaşırtan iddia!
Survivor 2022 All Star sona erdi. Adem Kılıçcı ile finale kalan ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyanın gündeminde hala konuşulmaya devam ediyor.
Tv Dünyası 04.07.2022, 17:39
Açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın'ın, sıkı bir Survivor hayranı olduğu biliniyor.
Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagihan'ın elenerek final kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.
Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.
"KILIFI UYDURMUŞ!"
Ilıcalı'nın kendi kafasına birinci seçtiğini ima eden Akalın, "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah" ifadelerini kullandı.
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