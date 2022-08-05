Çok Güzel Hareketler'in oyuncusu Behzat Ç.'nin kadrosuna transfer oldu

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin kadrosundan ayrılan oyuncu Evliya Aykan,'ın, fenomen dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Oyuncu, dizinin yeni sezonunda cinayet büronun yeni elemanlarından birini canlandıracak.

Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ekibinin yetenekli isimlerinden Evliya Aykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadrodan ayrıldığını açıkladı.

Oyuncu, açıklamasında "Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Sahne arkasında ve önünde eğlendiğim ve öğrendiğim yığınla deneyim yaşadım. Tüm ekip arkadaşlarıma, Mutfak çalışanlarına ve hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elveda gençliğim…" ifadelerine yer verdi.





Cinayet büroya katılacak

Aykan'ın vedasının ardından ise başka bir projeyle el sıkıştığı ortaya çıktı. Oyuncu, başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda cinayet büronun yeni elemanlarından biri olacak.

Karar