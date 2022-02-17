Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni adresi belli oldu
Kanal D ile sözleşmesi bittiği için final yapan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının hangi kanalda ekranlara geleceği belli oldu.
Tv Dünyası 17.02.2022, 17:41 17.02.2022, 17:46
Ekranların sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.
MART AYINDA EKRANLARA DÖNECEK
Medyatava TV YouTube yayınına katılan Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğunu açıkladı. Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili ise Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" dedi.
DİJİTAL PLATFORMA GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünün final olacağı Twitter'dan duyurulan Çok Güzel Hareketler 2'nin dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu.
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