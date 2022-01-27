Çok Güzel Hareketler 2 izleyicilerine kötü haber!

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, resmi Twitter hesabından haftaya son kez yayınlanacaklarını duyurdu.

Komedi programı son kez ekrana geleceklerini duyurdu. Programın resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: