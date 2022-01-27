Çok Güzel Hareketler 2 izleyicilerine kötü haber!
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler'in sunduğu Kanal D'de yayınlana Çok Güzel Hareketler 2 programı için karar verildi.
Tv Dünyası 27.01.2022, 11:54
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, resmi Twitter hesabından haftaya son kez yayınlanacaklarını duyurdu.
Komedi programı son kez ekrana geleceklerini duyurdu. Programın resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2
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|26
|13. Boluspor
|19
|24
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|24
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|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
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|22
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|20
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|25
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|23
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|19
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|22
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|21
|15
|19. Watford
|20
|14
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|18
|12
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|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
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|21
|35
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|21
|34
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|32
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|31
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|22
|31
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|20
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|22
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|22
|17
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