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Çocuklar için zararlı bin 555 siteye müdahale edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 1555 içeriğe müdahale edecek.

Tv Dünyası 22.10.2022, 13:49 22.10.2022, 14:22
Çocuklar için zararlı bin 555 siteye müdahale edilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri veya karşılaştıkları olumsuz içeriklerin takip edildiği belirtildi.

Grubun, internet ortamında ve sosyal medyada yazılı veya görsel olarak çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları bulunan içeriklerin engellenmesi veya kaldırılması için yaptığı çalışmalar ve çalışma yöntemi aktarıldı.

Sosyal Medya Çalışma Grubunun, adli mercilerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve RTÜK ile iş birliği yaptığı belirtildi.

- Engellenen içerikler

"Çalışma Grubu, bugüne kadar toplam 1555 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulundu" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 'Gerçek Hikayeler, Hayatın Penceresi, İşte Benim Hikayem ve Hikayem Bitmedi' isimli YouTube kanallarında aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarını içeren ifadelerin yer aldığı içerikler tespit edildi. Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı yasa uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Ayrıca, 'Kızıyla Evlenmek İsteyen Kral Masalı' videosu ensest içerikli ve genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle engellendi. Mariam Oyunu da oyuncuların kişisel bilgilerinin elde edilmesi, çocuklara psikolojik baskı uygulanarak umutsuzluk ve çaresizlik içinde bırakması ve intiharı düşünmelerine yol açması gibi nedenlerle kaldırıldı."

- Ailelere uyarı

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Poppy Playtime isimli video oyunundaki "Huggy Wuggy" karakterinin çocuklarda korkuya neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karakter sosyal medyada pek çok içerikte korkutucu bir unsur olarak kullanılmaktadır. Kısa sürede hem dijital medyada hem de oyuncak haliyle piyasada yayılan bu karakterin fiziksel özellikleri itibarıyla çocuklarda korku uyandırabileceği ve bu nedenle çocukların bu görsele maruz kalmasının psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu oyuncağın çocuklara alınması, Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmemiştir."

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı #Sosyal Medya Çalışma Grubu
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