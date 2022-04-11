Çember daralıyor! Survivor'da kim eleme potasına girdi?

Survivor All Star'ın 10 Nisan Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da son elenen isim Ardahan olmuştu. Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan yarışmacı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

Yokluk adasına gitti!

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

Parviz, Survivor'da 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına da gitti.