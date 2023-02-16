Cem Seymen ile CNN Türk'ün yolları ayrıldı

CNN Türk kanalında 'Çalışan Türkiye' ve 'Üretim Rotası' programlarını sunan spiker ve gazeteci Cem Seymen, kanaldan istifa ettiğini açıkladı.

Seymen, deprem tweetlerinin kurumda rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.

Kaynak: Aydınlık