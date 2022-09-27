Camdaki Kız dizisine bomba transfer
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine yeni bir isim daha katılıyor.
Tv Dünyası 27.09.2022, 18:14 27.09.2022, 18:20
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı.
Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı "Issız Adam" dizisinde başrol oynayan Cemal Hünal, Camdaki Kız dizisine dahil olarak, Selen'in eski sevgilisini canlandıracak.
TV100'ün haberine göre; Hünal, dizide Koroğlu ailesinin kızları Selen’in (Selma Ergeç) eski sevgilisini canlandırarak ‘’Emir’’ rolüne hayat verecek.
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