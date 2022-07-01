Büyük heyecan sona erdi, Survivor All Star'da şampiyon belli oldu
Finali Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen Survivor All Star'da, şampiyon olan isim Nisa Bölükbaşı oldu.
Tv Dünyası 01.07.2022, 01:28
Survivor'da büyük final heyecanı 1 Temmuz gecesi son buldu. Yarı finali bir önceki akşam gerçekleştirilen yarışmanın finali ise bugün yapıldı. Adem ve Batuhan'ın Dominik'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyunları ile yarı finali garantilemesiyle Nisa ve Ayşe arasında SMS oylaması yapılmıştı. Oylamanın sonunda Ayşe elendi ve yarışmayı 4. tamamlamış oldu. Ardından yapılan finalist oylamasında Batuhan'ın elenmesiyle Nisa ve Adem finali netlemiş oldu.
SURVİVOR ŞAMPİYONU 2022 KİM OLDU?
Survivor şampiyonu olmak için Nisa ve Adem arasında kıran kırana bir SMS yarışı oldu. Buna göre, 2022 Survivor şampiyonu Nisa oldu.
Kaynak: Habetürk
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