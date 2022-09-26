BluTV ücretlerine zam

Dijital yayın platformu BluTV, abonelik ücretlerine zam yapma kararı aldı. BluTV'den yapılan açıklamaya göre, yapılan zammın ardından aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL olarak yansıtılacak.

20 Eylül 2022'den önce oluşturulmuş aylık ve yıllık üyeliklerde ücret artışı, bir sonraki ödeme yenileme döneminde geçerli olacak.

Güncel BluTV üyelik ücretleri şöyle oldu: