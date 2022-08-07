Bir yaz dizisinin daha fişi çekildi!

sonuna kadar ekranda olması beklenen diziler birer birer final yapıyor. Son olarak Star Tv'den de iddialı başlayan fakat reytingleri düşen dizisi için final kararı geldi.

Bu sezon yaz ekranına büyük umutlarla başlayan dizilerin çoğu tek tek ekrana veda ediyor. 'Sevmek Zamanı', 'Gizli Saklı' ve 'Seni Kalbime Sakladım' gibi dizilerin ardından şimdi de bir Star TV dizisinden final haberi geldi.

7. bölümde veda

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir reyting listelerinde istediğini alamayan Oktay Çubuk ile Nil Keser’in başrollerini oynadığı dizi 7. bölümde final yapıyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’ in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli’nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy’a , orjinal film senaryosu Sadık Şendil’e aitti. Dizide Bursalı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit ile Zehra’nın büyük aşkı anlatılıyordu.