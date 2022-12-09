Bir Peri Masalı dizisi ekranlara veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı FOX'ta ekrana gelen Bir Peri Masalı, dizisi final kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda Deniz Uğur'un dahil olduğu proje, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Medyapım imzalı dizinin dün ekrana gelen final sahnesinde Zeynep (Alina Boz) karakterinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı.