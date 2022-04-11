Dizinin proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor.
Bir dizinin daha fişi çekildi!
Sevilen oyuncu Canan Ergüder, Songül Öden, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Nursel Köse'yi buluşturan "Oğlum" dizisi final yapacak.
Tv Dünyası 11.04.2022, 17:44
Zengin oyuncu kadrosuyla ilk tanıtımı yayınladığından beri gündemden düşmeyen Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan "Oğlum" dizisi sezon sonunda final yapıyor. Dizinin başrolünde Canan Ergüder, Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın ve Feyyaz Duman yer alıyor.
Sevilen oyuncu Canan Ergüder, Songül Öden, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Nursel Köse'yi buluşturan "Oğlum" bu sezon bitiyor. Haluk Bilginer'li Baba'nın önümüzdeki sezon da devam etmesi bekleniyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oğlum dizisinde yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonunda ekrana veda edecek.
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