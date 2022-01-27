Bir dizinin daha fişi çekildi

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan, yeni sezonun sevilen dizilerinden 'Kalp Yarası' final kararı aldı. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrollerini paylaştığı dizi, 32. bölümde ekranlara veda edecek.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprakcan Adıgüzel'in başrollerini paylaştığı 'Kalp Yarası' için final kararı verildi. Son olarak 28. bölümü izleyicilerle buluşan dizinin 32. bölümde ekranlara veda etmesine karar verildi.