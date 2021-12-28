Bir dizinin daha fişi çekildi!

Televizyon dünyasında yaprak dökümü devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden Elkızı için de final kararı verildi. Reyting kurbanı olan dizi, yeni sezona iddialı başlamış fakat ardından sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümünde yer alan kadına ve hayvana şiddet sahneleriyle sosyal medyada tepki yağmuruna tutulmuştu.

FOX'un bu sezon başlayan dizilerinden Elbet Bir Gün, Yalancılar ve Mumları ile Misafir dizileri de düşük reytingler yüzünden final yapmıştı.