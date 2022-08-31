Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu
Türk televizyonlarına damga vuran 'Behzat Ç' dizisinin çekimlerinin başlamasıyla beraber yeni sezon tarihi de belli oldu.
Tv Dünyası 31.08.2022, 17:32
Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Behzat Ç'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Çekimleri başlayan dizinin kadrosunda bulunan Özge Yağız, Kasım veya Aralık ayında dizinin yayımlanabileceğini söyledi.
Televizyon gazetesinde yer alan habere göre, Blu TV’de yayımlanacak olan Behzat Ç.’nin devam sezonunda yer alan isimlerden olan Özge Yağız, Ankara’ya gittiğini ve çekimlere başladıklarını anlattı.
Oyuncu, “Behzat Ç.’yi çekiyoruz biz. Erdal abi ile beraber. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok keyifli sahneler çektik. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
Özge Yağız, Behzat Ç. dizisinin Kasım veya Aralık ayında yayımlanabileceğinin söylendiğini de aktardı. Dizi, yeni sezonda Blu TV'de yayımlanacak.
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