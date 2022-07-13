Behzat Ç. dizisine şaşırtan transfer!

BluTV'de yayınlanmaya hazırlanan efsane dizi Behzat Ç.'nin yeni hikayesi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' yakında sete çıkıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ortaks Yapım’ın imza attığı dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç’tan oluşan kemik kadroya yeni isimler katıldı. Devrim Yalçın’ın yöneteceği, senaryosunu ise Ercan Uğur’un yazdığı diziye Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu da dahil oldu.

Haber Global'de yer alan habere göre; 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisine genç kuşağın popüler oyuncularından Özge Yağız da konuk oluyor. Genç oyuncu her bölümde bir cinayetin işleneceği dizide Erdal Beşikçioğlu'yla karşılıklı etkili sahnelerde rol alacak.

Yağız yeni sezonda 'Baba” dizisine devam edecek. Behzat Ç. dizisinin castını EU Medya – Mehmet Ertansel ve Esra Uslu yapıyor.