Başarılı oyuncu Burcu Kara ekranlara geri dönüyor

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Burcu Kara atv'nin yeni dizisi Hakim'in kadrosuna katıldı.Ünlü oyuncu Burcu Kara, dizi teklifleri konusunda oldukça titiz davranan isimlerin başında geliyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Burcu Kara cephesinden yeni bir haber geldi. Yakın zamanda bir sinema filminin çekimlerini tamamlayan Kara, ‘Hakim’ dizisinin kadrosuna katıldı.

Bugün sete çıkan Burcu Kara, muhteşem bir oyuncu kadrosu olan dizide polis rolüne hayat veriyor.

Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir oturuyor.

28 Mart’a yetiştirilmesi planlanan dizide Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Ebru Özkan, Eslem Akar, Fatih Berk Şahin, Gökçen Gökçebağ, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer rol alıyor.