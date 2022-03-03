Aziz dizisine bomba transfer! Yıllar sonra yeniden ekranlarda
Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı “Aziz”e sürpriz bir isim konuk oyuncu olacak.
Tv Dünyası 03.03.2022, 17:37 03.03.2022, 17:43
Hamdi Alkan, Show TV’de yayınlanan 'Aziz' dizisine konuk oluyor. Yıllar sonra kamera karşısına geçen usta oyuncu Peder Leo rolüyle izleyicileri şaşırtacak.
Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Peder Leo rolüyle Aziz dizisinde yer alacak. Çocukları yetimhaneye götürme kararı alan Pierre onları önce Peder Leo’nun olduğu manastıra getirecek. Tüm bu gelişmeler karşısında Aziz’in yapacakları ise şimdiden merak konusu.
Aziz her Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de izleyicisiyle buluşuyor.
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