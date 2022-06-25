Ayşe mi, Nagihan mı, Hikmet mi? Survivor'da elenen isim şaşırttı
Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale çıkan Ayşe ve Adem ikilisi dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Final oyununda 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı 4-1'lik skorla Adem Kılıçcı oldu. Kılıçcı, eleme adayı olarak daha önce adı söylenen Ayşe ve Nagihan'ın yanına Hikmet'i ekledi.
Tv Dünyası 25.06.2022, 00:35
Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Adem olurken ödülünde sahibi oldu. Ödülden faydalanması iki kişi belirleyen Adem; Nisa, Ayşe ikilisini seçti.
SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim son ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Nagihan Karadere oldu.
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