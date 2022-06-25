Ayşe mi, Nagihan mı, Hikmet mi? Survivor'da elenen isim şaşırttı

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Adem olurken ödülünde sahibi oldu. Ödülden faydalanması iki kişi belirleyen Adem; Nisa, Ayşe ikilisini seçti.

SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim son ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Nagihan Karadere oldu.