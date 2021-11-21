ATV'nin sevilen dizisinde şoke eden ayrılık!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim dizisinde izleyiciyi üzen bir ayrılık yaşandı.
Tv Dünyası 21.11.2021, 13:42 21.11.2021, 13:51
Kardeşlerim dizisi sezon finalinin ardından Doruk karakteri Onur Seyit Yaran’ın diziye veda edeceği kulislere adeta bomba gibi düşmüştü.Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı’nın hikayeye veda edeceği haberi de gelmişti.
Tüm bu ayrılık haberleri konuşulurken dizide sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.
20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 29. bölümünde Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu da hikayeye veda etti.
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