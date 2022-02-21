ATV'de bir dizinin daha fişi çekildi

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kalp Yarası" final kararı almıştı. 32. bölümde ekranlara veda edecek dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin'in aşk açıklaması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Kadrosunda; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, 32. bölümde ekranlara veda edecek.

KALP YARASI NEDEN BİTİYOR?

Kalp Yarası'nın neden final yapıldığına ilişkişn resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizinin reytinglerinin belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Kalp Yarası adlı dizide Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, 2019 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç'tan ayrılmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Tanrısevsin'in aşka bakışı merak ediliyordu.