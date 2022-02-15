Aşk adasına dönen Survivor'da yeni sürpriz!

Yayına geldiği günden bu yana yaşanan kavgalar, tartışmalar ve aşk iddialarıyla gündeme gelen Survivor All Star'da haftanın 3. ve 4. eleme adayının belirlendiği konseyde yaşananlar "Nagihan ve Hİkmet aşk mı yaşıyor" sorusunu sordurdu.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor All Star 2022 yeni bölümünde dikkat çeken olaylar yaşandı. Bir önceki bölümde konseyde Atakan, Yasin ve Hikmet'in damga vurduğu anlarda Acun Ilıcalı yaptığı sert uyarılarla da dikkat çekmişti. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Nagihan'ın, Hikmet hakkındaki sözleri damga vurdu.

Nagihan takımdaki erkeklerin hiç çalışmadığında şikayet ederken "Hikmet'i biz alalım, takımdaki bütün erkekleri oraya verelim bence. Hikmet'cim gelir misin! Allah'ın emri peygamberin kavli ile seni bizim takıma istiyorum" dedi.

Bu sözleri duyan Atakan "Bence haftaya Sürgün adasına Nagihan ve Hikmeti tek gönderelim" dedi. Bu sözere karşılık olarak Nagihan ise; "Niye sürgün adasına gidelim ya. Biz hikmetle başka bir ada yaparız" dedi.

Bu sözler sonrası konseyde "Oooo" sesleri yükseldi. Sosyal medyada ise "Nagihan ve Hikmet aşk mı yaşıyor?" soruları popüler oldu.