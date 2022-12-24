Armağan Çağlayan üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Akciğer kanserine yakalanan ünlü sunucu Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından sağlık durumuna ve hayatına ilişkin açıklama yaptı. Çağlayan, sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Son kez yaptıkları YouTube çekimlerinin fotoğrafını paylaşan Çağlayan şunları söyledi:

"Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı… Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle… Her şey için çok teşekkürler… Minnettarız."