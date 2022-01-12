Arka Sokaklar hayranlarına üzücü haber!
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.
Tv Dünyası 12.01.2022, 15:25
Cuma akşamları Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin, diziye veda mı ediyor?
Arka Sokaklar'ın 610. yeni bölümüne ait fragman yayınlandı.
"EMEKLİ OLMAYA KARAR VERDİM"
Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında; Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' sözleri şok etkisi yarattı.
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