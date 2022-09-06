Arka Sokaklar'da şaşırtan veda!
Kanal D ekranında 17. sezonu ile devam edecek olan Arka Sokaklar dizisine ünlü oyuncu veda etti.
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un Arka Sokaklar’dan ayrıldığı ortaya çıktı. Komiser Mesut karakteri ile uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alan Şevket Çoruh, artık hem tiyatro hem de sinemaya daha fazla yönelmek istiyor ve bu nedenle de diziden ayrıldı. Usta oyuncu, 16 sezon boyunca ve tam 632 bölüm rol aldığı Arka Sokaklar dizisine veda mesajıyla da sevenlerini duygulandırdı.
Şevket Çoruh veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
“16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu’na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.
Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket’e döndü benim hayatım…”
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|7. Galatasaray
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|5
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|5
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|10
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|5
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|4
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|4
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|3
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|2
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|18. Altay
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|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|12
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|6
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|9
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|6
|7
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|6
|6
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|6
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|4
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|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
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|1
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|4
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|4
|10
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|4
|10
|4. Real Betis
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|9
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|4
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|7
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|5
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|4
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|4
|4
|15. Espanyol
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|4
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|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0