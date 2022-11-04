banner38

Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2022 takvimi belli oldu

Amazon Prime Video Türkiye ile kasım ayında Mammals, The People We Hate at the Wedding, Goodnight Oppy ve Meet Cute yapımları ekranlara geliyor.

Tv Dünyası 04.11.2022, 18:20
Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2022 takvimi belli oldu

Amazon Prime Video, kasım ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı. Kasım'da Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında romantik bir kaçamak olarak başlayan ve hızla modern ilişkilerin kalbindeki gerçekleri araştıran kara bir komedi dramasına dönüşen Mammals, hayatlarını en iyi şekilde yaşamadıklarının farkında olan Alice ve Paul kardeşlerin hikayesini aktaran The People We Hate at the Wedding, Mars'a 90 günlük bir görev için gönderilen ancak 15 yıl boyunca çalışmaya devam eden gezgin robot Opportunity'nin ilham verici gerçek hikâyesini anlatan Goodnight Oppy ve ilk görüşte birbirilerine aşık olan ancak büyülü randevuları aslında kader olmayan Sheila ve Gary'nin ilişkisinin ardındaki gerçeği ekrana taşıyan Meet Cute bulunuyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

Amazon Prime Video Türkiye Kasım Ayı Takviminden Öne Çıkanlar:

Mammals - 11 Kasım

Romantik bir kaçamak olarak başlayan film, hızla modern ilişkilerin kalbindeki gerçekleri araştıran kara bir komedi dramasına dönüşüyor. Mammals, Michelin yıldızlı bir şef olan Jamie'nin (James Corden) hamile karısı Amandine (Melia Kreilling) hakkında şok edici sırları keşfetmesiyle alt üst olan dünyasını anlatıyor. Jamie, kayınbiraderi Jeff'in (Colin Morgan) yardımıyla cevapları bulmak için arayışa girer. Bu arayış sırasında, Jeff'in Jamie'nin kız kardeşi Lue (Sally Hawkins) ile olan evliliğindeki çatlaklar da genişler. Jeff, Lue'ya ulaşmaya çalışır, ancak bu sadece Lue'nin gizli bir fantezi dünyasının derinliklerine inmesine neden olur. Bu arada, trajik bir kaybın ardından Amandine de kemana olan tutkusunun peşinden gider ancak teselliyi beklenmedik bir kaynakta bulur.

İki kez Olivier ve Tony Ödülü kazanan Jez Butterworth tarafından yazılan altı bölümlük bir dizi olan Mammals, evliliğin karmaşıklığı hakkında bir komedi dramasıdır. Üzüntü, keder, gerilim, aşk, dostluk, ihanet ve büyülü gerçekçilik bu dizide bir arada. Tüm eylemlerinin sonuçları ortaya çıktığında her iki aileye de şok dalgaları yaşatır. İlişkilerinde sakladıkları yalanlar arasında yaptıkları bu sarsıcı yolculukta; sırlar açığa çıkar, hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

The People We Hate at the Wedding - 18 Kasım

Amerikalı kardeşler Alice (Kristen Bell) ve Paul (Ben Platt) hayatlarını en iyi şekilde yaşamadıklarının farkındadır. Bu nedenle, her zaman kendilerinden bir adım önde görünen zengin, ötekileştirilmiş İngiliz üvey kız kardeşleri Eloise'in mükemmel düğününe davet edildiklerinde, bu düğünü görmezden gelmek isterler. Ancak her zaman iyimser olan anneleri (Allison Janney), bunu üç çocuğunun yıllar süren kıskançlık ve küskünlüklerini geride bırakarak yeniden bir araya gelmeleri ve birbirlerini bir zamanlar olduğu gibi sevmeyi öğrenmeleri için bir şans olarak görür.

Goodnight Oppy - 23 Kasım

Goodnight Oppy, Mars'a 90 günlük bir görev için gönderilen ancak 15 yıl boyunca çalışmaya devam eden gezgin robot Opportunity'nin ilham verici gerçek hikâyesini anlatıyor. Film, Opportunity'nin Mars'a çığır açan yolculuğunu ve milyonlarca kilometre ötede bir robot ile insanları arasında kurulan olağanüstü bağı anlatıyor.

Meet Cute - 25 Kasım

Sheila ve Gary tanıştıklarında, ilk görüşte birbirilerine aşık olurlar, ta ki büyülü randevularının aslında kader olmadığını anlayana kadar. Sheila'nın bir zaman makinesi vardır ve tekrar tekrar aşık olmaktadırlar. Ancak mükemmel gece asla yeterli olmadığında, Sheila Gary'nin geçmişine giderek onu mükemmel erkeğe dönüştürür.

#Amazon Prime Video Türkiye
Yorumlar (0)
banner35
18
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23