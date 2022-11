Amazon Prime Video Türkiye'nin Kasım 2022 takvimi belli oldu

Amazon Prime Video, kasım ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı. Kasım'da Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında romantik bir kaçamak olarak başlayan ve hızla modern ilişkilerin kalbindeki gerçekleri araştıran kara bir komedi dramasına dönüşen Mammals, hayatlarını en iyi şekilde yaşamadıklarının farkında olan Alice ve Paul kardeşlerin hikayesini aktaran The People We Hate at the Wedding, Mars'a 90 günlük bir görev için gönderilen ancak 15 yıl boyunca çalışmaya devam eden gezgin robot Opportunity'nin ilham verici gerçek hikâyesini anlatan Goodnight Oppy ve ilk görüşte birbirilerine aşık olan ancak büyülü randevuları aslında kader olmayan Sheila ve Gary'nin ilişkisinin ardındaki gerçeği ekrana taşıyan Meet Cute bulunuyor.

Amazon Prime Video Türkiye Kasım Ayı Takviminden Öne Çıkanlar:

Mammals - 11 Kasım

Romantik bir kaçamak olarak başlayan film, hızla modern ilişkilerin kalbindeki gerçekleri araştıran kara bir komedi dramasına dönüşüyor. Mammals, Michelin yıldızlı bir şef olan Jamie'nin (James Corden) hamile karısı Amandine (Melia Kreilling) hakkında şok edici sırları keşfetmesiyle alt üst olan dünyasını anlatıyor. Jamie, kayınbiraderi Jeff'in (Colin Morgan) yardımıyla cevapları bulmak için arayışa girer. Bu arayış sırasında, Jeff'in Jamie'nin kız kardeşi Lue (Sally Hawkins) ile olan evliliğindeki çatlaklar da genişler. Jeff, Lue'ya ulaşmaya çalışır, ancak bu sadece Lue'nin gizli bir fantezi dünyasının derinliklerine inmesine neden olur. Bu arada, trajik bir kaybın ardından Amandine de kemana olan tutkusunun peşinden gider ancak teselliyi beklenmedik bir kaynakta bulur.

İki kez Olivier ve Tony Ödülü kazanan Jez Butterworth tarafından yazılan altı bölümlük bir dizi olan Mammals, evliliğin karmaşıklığı hakkında bir komedi dramasıdır. Üzüntü, keder, gerilim, aşk, dostluk, ihanet ve büyülü gerçekçilik bu dizide bir arada. Tüm eylemlerinin sonuçları ortaya çıktığında her iki aileye de şok dalgaları yaşatır. İlişkilerinde sakladıkları yalanlar arasında yaptıkları bu sarsıcı yolculukta; sırlar açığa çıkar, hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

The People We Hate at the Wedding - 18 Kasım

Amerikalı kardeşler Alice (Kristen Bell) ve Paul (Ben Platt) hayatlarını en iyi şekilde yaşamadıklarının farkındadır. Bu nedenle, her zaman kendilerinden bir adım önde görünen zengin, ötekileştirilmiş İngiliz üvey kız kardeşleri Eloise'in mükemmel düğününe davet edildiklerinde, bu düğünü görmezden gelmek isterler. Ancak her zaman iyimser olan anneleri (Allison Janney), bunu üç çocuğunun yıllar süren kıskançlık ve küskünlüklerini geride bırakarak yeniden bir araya gelmeleri ve birbirlerini bir zamanlar olduğu gibi sevmeyi öğrenmeleri için bir şans olarak görür.

Goodnight Oppy - 23 Kasım

Goodnight Oppy, Mars'a 90 günlük bir görev için gönderilen ancak 15 yıl boyunca çalışmaya devam eden gezgin robot Opportunity'nin ilham verici gerçek hikâyesini anlatıyor. Film, Opportunity'nin Mars'a çığır açan yolculuğunu ve milyonlarca kilometre ötede bir robot ile insanları arasında kurulan olağanüstü bağı anlatıyor.

Meet Cute - 25 Kasım

Sheila ve Gary tanıştıklarında, ilk görüşte birbirilerine aşık olurlar, ta ki büyülü randevularının aslında kader olmadığını anlayana kadar. Sheila'nın bir zaman makinesi vardır ve tekrar tekrar aşık olmaktadırlar. Ancak mükemmel gece asla yeterli olmadığında, Sheila Gary'nin geçmişine giderek onu mükemmel erkeğe dönüştürür.