Alparslan Büyük Selçuklu'da rol alan Barış Arduç'un partneri belli oldu
TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun ekrana gelen ilk fragmanı ilgi çekti.
Tv Dünyası 07.08.2022, 17:51
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Arduç’un başrolünü oynadığı diziden sezon sonunda Fahriye Evcen ve Toprak Sergen ayrılmıştı.
Dizinin kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katılmıştı.
Seferiye Hatun belli oldu
Dizinin asıl merak edilen oyuncusu ise Alparslan’ın eşi Seferiye Hatun’a hayat verecek isimdi. Sonunda sır gibi saklanan o ismin kim olduğu ortaya çıktı.
tv8’de ekrana gelen “Canım Annem”de seyirci karşısına çıkan Kayra Zabcı rolün sahibi oldu.
21 yaşındaki genç yıldızın hayat verdiği Sultan Alparslan’ın karısı ve Melikşah’ın annesi Seferiye Hatun karakterinin olgun halini önceki yıl Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Çiğdem Selışık Onat oynamıştı.
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