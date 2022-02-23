Alp Arslan Büyük Selçuklu’da beklenmedik ayrılık

Ünlü oyuncular Barış Arduç ve Fahriye Evcen’i buluşturan Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinde izleyicileri üzen bir ayrılık yaşanacak.

Akli Film imzalı “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisi pazartesi akşamları reytinglerini silip süpürüyor.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen’i buluşturan dizinin 28. bölümde yani mayıs sonunda sezon finali yapacağı öğrenildi.Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizide bu arada bomba bir ayrılık yaşanacak. Rol aldığı dizi ve filmlere performansıyla büyük değer katan ünlü oyuncu diziye veda ediyor.