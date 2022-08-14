Ahmet Ümit'in ünlü romanı dizi oluyor
Ahmet Ümit'in polisiye romanlarında en çok beğenilenlerin arasında yer alan 'Başkomser Nevzat' dizi oluyor.
Ahmet Ümit'in polisiye romanlarında yer alan 'Başkomser Nevzat' karakteri televizyon dizisi oluyor. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstleneceği dizinin müjdesini Ahmet Ümit bizzat verdi.
Özellikle polisiye türünde kaleme aldığı eserleriyle dikkat çeken yazar Ahmet Ümit'in, 'Karanlıkta Koşanlar', 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir', 'İstanbul Hatırası', 'Sultanı Öldürmek' ve 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi' adlı romanlarında hikayesini anlattığı Başkomser Nevzat karakterini anlatan bir dizi yapılıyor.
Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından proje çalışmalarının başladığını duyurdu. Ümit, paylaşımında "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor. Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor" ifadelerini kullandı.
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