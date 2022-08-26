TRT'de uzun yıllar ritim sanatçılığı yapan ve ritim sanatında önde gelen isimler arasında bulunan Ahmet Külik, hayatını kaybetti.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, ünlü müzisyen Ahmet Külik'in vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi sizlere 'Ve Atilla Mayda, Haydaaa Atilla Mayda' dersem, eskiler mutlaka efsane ritim sanatçılarımızdan bahsedeceğimi anlayacak.

Ritim üstatlarımız Atilla Mayda, Hüseyin İleri ve Güngör Hoşses'ten sonra, bakır darbuka ve fiskeli darb icracılarının son temsilcisi Ahmet Külik'i de kaybettik. Hepsinin de ortak yanları bakır ve de fiskeli darbuka icra etmeleriydi.

Türk musikisinin geçmişten günümüze önde gelen emekçilerinden olan Ahmet Külik nam-ı diğer Pabuç Ahmet'e Allah'tan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm TRT sanatçılarına da başsağlığı ve sabır dilerim."